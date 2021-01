Uetze

Die Polizei Uetze sucht den Besitzer eines schwarzen Mountainbikes der Marke Zündapp. Beamte hatten das Zweirad vom Typ Blue 1.0 One Zero am Montag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Weißdornallee sichergestellt. Das Rad war nach Aussage einer Polizeisprecherin nicht angeschlossen, es wurde auch nicht als gestohlen angezeigt. Deshalb gilt es zunächst als Fundsache. Der rechtmäßige Besitzer sollte sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark