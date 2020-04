Hänigsen

Wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz müssen sich jetzt drei junge Männer verantworten. Das Trio fiel einer jungen Autofahrerin aus Wathlingen auf, die in der Nacht zu Freitag gegen 0.20 Uhr die Wathlinger Straße im Bereich des Kali- und Salz-Geländes in Hänigsen-Riedel passierte. Die 19-Jährige alarmierte die Polizei, und die Besatzung eines Funkstreifenwagens traf die Männer – zwei 21-Jährige aus Burgdorf und einen 19-Jährigen aus Uetze – mit einem BMW in unmittelbarer Nähe an.

Polizei entdeckt Schreckschusswaffen, Schlagstock und Schlagring

Bei der Kontrolle des Fahrzeuginnenraumes fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, einen Schlagstock sowie einen Schlagring. „Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich zum Teil um verbotene Gegenstände, zum Teil fordert das Waffengesetz eine Erlaubnis zum Führen der Gegenstände“, sagte die Polizeisprecherin. Ihren Angaben zufolge konnten die kontrollierten Männer jedoch keinerlei Erlaubnisse vorlegen. Sie gaben zudem keinen Grund dafür an, weshalb sie die Waffen mit sich führten. Deshalb müssen sie sich nun in Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz verantworten. Die Polizei stellte die Gegenstände zudem sicher.

Von Antje Bismark