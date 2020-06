Uetze

Zwei Unfälle mit Blechschäden hat es in den vergangenen Tagen laut Polizei gegeben. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer aus Uetze hat am Mittwoch um 14.30 Uhr an der Gerhart-Hauptmann-Straße im Vorbeifahren den Street Scooter einer 21-jährigen Postzustellerin gestreift. Den Schaden gibt die Polizei mit circa 500 Euro an. Allerdings hielt der Senior nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Mithilfe der Angaben der Zustellerin konnte die Polizei den Fahrer jedoch ermitteln. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Opel soll anderes Auto touchiert haben

Am Dienstag um 11.30 Uhr soll eine 70-jährige Opel-Fahrerin beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Burgdorfer Straße das Auto eines 53-jährigen Schwüblingsers leicht touchiert haben. Die herbeigerufenen Polizisten entdecken an dessen Beifahrertür leichte Wischspuren und oberflächliche Kratzer. Zudem ist die Tür auf einer Länge von 18 Zentimetern eingedellt. Die 70-Jährige bestreitet, den Schaden in Höhe von circa 600 Euro verursacht zu haben. Eine Zeugin beobachtete laut Polizei den Rangiervorgang, konnte von ihrem Standort aus aber nicht konkret erkennen, ob die Fahrzeuge sich tatsächlich berührt haben.

Von Anette Wulf-Dettmer