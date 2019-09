Infoveranstaltung: So erkennen Sie Betrüger und ihre Tricks

Uetze

Wie kann ich Betrüger und ihre Maschen erkennen und ihnen rechtzeitig ein Schnippchen schlagen? Darüber informiert Carsten Görtzen-Griesbach, der Kontaktbeamte der Polizei Uetze, am Donnerstagnachittag, 19. September. Zu dem kostenlosen Vortrag unter dem Titel „Tricksen, Täuschen“ lädt der Sozialverband Uetze Mitglieder und Gäste ein. Der Polizeibeamte wird erläutern, wie Betrüger agieren und wie mögliche Opfer eine Betrugsmasche erkennen. Beginn ist um 15 Uhr in den Räumen des DRK, Praklastraße 1 in Uetze.

Wer für die Veranstaltung abgeholt werden möchte, kann sich bei Reinhard Frese, Telefon (05173) 2 41 83, melden.

Von dt