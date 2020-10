Hänigsen

Ein 35-jähriger Obershagener hatte am Dienstag um 18 Uhr seinen Mercedes am rechten Fahrbahnrand der Windmühlenstraße in Uetze-Hänigsen geparkt und kaufte in einem gegenüberliegenden Blumengeschäft ein. Als er von der Straße ein Knallgeräusch vernahm, ging er zur Ladentür und sah, dass der Außenspiegel seines Fahrzeugs abgerissen war. Er merkte sich das Kennzeichen eines Personenwagens, der gerade an seinem Auto vorbeigefahren war, und rief sofort die Polizei an.

Die Beamten überprüften, auf wen das Auto mit dem Kennzeichen zugelassen ist. Daraufhin fuhren sie zur Wohnadresse einer 89-jährigen Frau aus Hänigsen. Vor dem Haus stand das Fahrzeug der Seniorin, an dem sie zum Unfall in der Windmühlenstraße passende Schäden entdecken konnten. Die Fahrerin erklärte gegenüber den Polizisten, dass sie während ihrer Fahrt „etwas“ bemerkt habe, was sie jedoch keinem Unfall zugeordnet habe. Aus diesem Grund habe sie ihre Fahrt fortgesetzt.

Bei dem Schaden an ihrem eigenen Auto handele es sich um einen Altschaden, meinte die Seniorin. Gegen die Hänigserin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am Mercedes beträgt circa 300 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer