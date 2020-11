Uetze

Einen Schaden von etwa 1500 Euro haben Randalierer verursacht, die zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, zwei Zaunpfeiler an der Zufahrt zu einem Grundstück an der Gifhorner Straße beschädigt haben. Der 59 Jahre alte Grundstückseigentümer bemerkte den Schaden am Sonntagmorgen und alarmierte die Polizei. Die Täter hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin die obersten Klinkerreihen der Pfosten zerstört, sodass diese jetzt neu gemauert werden müssen.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark