Eltze

Einen Schaden on etwa 300 Euro haben Unbekannte verursacht, die am Freitag zwischen 17 und 23.30 Uhr mit einem Luftgewehr oder eine Luftpistole auf das Fenster eines Hauses am Warmser Weg in Eltze geschossen haben. Dabei beschädigten sie die äußere Verglasung eines Doppelfensters, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge findet sich am Fester eine etwa fünf Millimeter große Aufprallmarke, von der aus die Scheibe sternförmig in alle Richtungen gesprungen ist.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark