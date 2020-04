Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Uetze-Obershagen kontrolliert – er stand zunächst im Verdacht einer einfachen Körperverletzung. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizisten trafen den Autofahrer in Obershagen an. Quelle: C. Hanselmann (Symbolbild)