Uetze

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Montag, 6. September, im Familienhaus, Bodestraße 11, in Uetze Beratungsgespräche an. In der Zeit von 14 bi s16 Uhr besteht die Möglichkeit für Pflegebedürftige und Pflegende, sich im vertraulichen Gespräch mit einer Pflegeberaterin sich über sämtlichen Fragen rund ums Thema Pflege zu informieren und Rat einzuholen. Die Beratung ist neutral und kostenfrei.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei es zwingend erforderlich zuvor telefonisch einen Termin zu vereinbaren, heißt es in der Ankündigung. Ansprechpartner sind unter Telefonnummer (0511) 700 201 16 zu erreichen.

Darüber hinaus ist die Beratungsstelle des Pflegestützpunkts Hannoversche Neustadt 53 in Burgdorf zu folgende Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 8.15 bis 12 Uhr sowie zusätzlich montags von 13-16 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer