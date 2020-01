Betrunkene fährt direkt in Polizeikontrolle

Krätze

Diese feucht-fröhliche Party am Donnerstagabend im Uetzer Ortsteil Krätze dürfte einer 40 Jahre alten Frau aus Apelern im Landkreis Schaumburg noch lange in Erinnerung bleiben. Erst wurde ordentlich gebechert. Dann kam es zum Streit, infolge dessen sie der Feier resolut den Rücken kehrte, sich ans Steuer ihres Autos setzte und davonbrauste. Ein anderer Partygast freilich alarmierte derweil die Polizei. Ob wegen des Streits oder aus Sorge ob der starken Alkoholisierung der Frau, ist nicht bekannt. Jedenfalls schickte die Einsatzleitung der Polizei umgehend einen Streifenwagen in das Dorf. Noch während die Polizisten sich von Partygästen erklären ließen, was vorgefallen war, kehrte die betrunkene Frau in ihrem Auto an den Veranstaltungsort zurück. Der fällige Atemalkoholtest offenbarte einen Wert von 2,37 Promille. Die Polizisten nahmen die Frau also mit aufs Revier und veranlassten eine Blutprobe. Im weiteren Verlauf stellte sich auch noch heraus, dass die Frau schon seit fast zwei Jahren gar keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Nun sieht die 40-Jährige einem Strafverfahren entgegen.

Von Joachim Dege