Eltze

Karin Heim aus Uetze-Eltze ist begeistert: Bei einem Spaziergang hat die 77-jährige Eltzerin an zwei Stapeln mit Pappelstämmen, die an einem Waldrand südlich des früheren Eltzer Bahnhofs liegen, Pilze entdeckt. Diese wachsen – begünstigt vom feuchten Wetter in diesem Herbst – aus fast allen dort lagernden S...