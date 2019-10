Gemeinde bietet Trautermine im Mondlicht an

Uetze

Die Gemeinde Uetze hat ein besonderes Angebot für Romantiker: eine Trauung in der Abenddämmerung oder bei Kerzenschein im Trauzimmer der denkmalgeschützten Kötjemühle unweit des Irenensees in Uetze. Für das Moonlight Wedding hat das Standesamt der Gemeinde für Freitag, 29. November, drei Termine angeboten: 17, 18.30 und 20 Uhr. Alle drei sind bereits gebucht, sagt Standesbeamtinnen Susanne Teschmit am Montagmittag.

Platz für bis zu 50 Hochzeitsgäste

Andrea Knackstedt gestaltet das Trauzimmer in der früheren Kötjemühle nach den Wünschen des Brautpaares. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Seit Mai 2014 gibt es die Möglichkeit, sich in der Kötjemühle trauen zu lassen. Diese Location ist sehr beliebt, etwa ein Drittel aller standesamtlichen Trauungen in der Gemeinde werden dort vollzogen. Das liegt nach Einschätzung der Standesbeamtin Teschmit auch daran, dass Paare gern mit einer größeren Gesellschaft feiern. Das Trauzimmer in der Kötjemühle bietet Platz für 40 bis 50 Personen. Andrea Knackstedt, die Ehefrau des Mühleneigentümers, richtet die Räumlichkeiten nach den Wünschen des Paares her. Eine Trauung dort kostet zusätzlich zu den üblichen Gebühren 120 Euro.

Das Trauzimmer im Rathaus ist mit 20 Plätzen weitaus kleiner. Eine weitere Außenstelle des Standesamtes befindet sich in Dedenhausen. Der Pavillon des Festwerks bietet Platz für bis zu 75 Hochzeitsgästen.

In der Gemeinde haben im vergangenen Jahr 140 Paare geheiratet. „Insgesamt wird wieder mehr geheiratet“, sagt Teschmit. „Wegen der zwei besonderen Locations kommen auch viele Hochzeitspaare von außerhalb nach Uetze.“

Kurhaus Kötjemühle war beliebtes Ausflugsziel

Die historische Aufnahme zeigt das Kurhaus Kötjemühle mit der voll besetzten Sonnenterrasse am Ufer des Kötjemühlenteiches. Quelle: Repro: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Kötjemühle liegt an einem Teich, der nach ihr benannt ist. Dort wurde das Wasser aufgestaut, um das Mühlrad anzutreiben. Ebenfalls am Teich gab es einst das Kurhaus Kötjemühle. Es war eines der beliebtesten Ausflugsziele Norddeutschlands, es kamen sogar Gäste aus Hamburg.

1926/27 hatte die Eigentümerfamilie der Wassermühle ein Gasthaus mit Fremdenzimmern gebaut. 1927 pachtete der Kaufmann Hans Kasprzewski die Gaststätte, die er Kurhaus Kötjemühle nannte. Er machte es zu einem beliebten Ausflugslokal. Davon zeugt eine historische Ansichtskarte, auf der die voll besetzte Sonnenterrasse vor dem Lokal zu sehen ist. Ein weiteres Postkartenmotiv zeigt, dass zahlreiche Autos den Parkplatz füllten.

Schwimmende Bühne auf Mühlteich

Kasprzewski soll in west- und süddeutschen sowie in ausländischen Zeitungen mit Annoncen für das idyllisch am Mühlenteich gelegene Ausflugsziel geworben haben. Um seinen Gästen ein Unterhaltungsprogramm zu bieten, baute Kasprzewski in der Mitte des Teiches eine schwimmende Bühne für Musikdarbietungen und andere Vorstellungen.

Kurhaus wurde acht Jahre als Internat genutzt

„Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schlossen sich die Pforten der beliebten Gaststätte“, schrieb Uetzes Heimatforscher Ernst Wenig. Während des Krieges war sie Quartier für Soldaten, HJ-Schule, Lehrerinnenseminar und Lazarett. In der Nachkriegszeit wohnten zunächst Flüchtlinge in dem Haus. Dann eröffnete dort der Landkreis Burgdorf ein Altenheim. Von 1954 bis 1962 war das Gasthaus Knabeninternat des Uetzer Gymnasiums.

Das ungenutzte Gebäude des früheren Kurhauses Kötjemühle lässt heute nicht mehr erahnen, dass es einst Besucher aus ganz Norddeutschland anlockte. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Von Anette Wulf-Dettmer und Friedrich-Wilhelm Schiller