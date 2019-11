Uetze

Das Programm für das Festwochenende im Jahr 2021 anlässlich des 1000-jährigen Bestehens der Ortschaft Uetze nimmt Gestalt an. Der Ortsrat will das Jubiläum mit den Einwohnern von Freitag, 30. April 2021, bis Sonntag, 2. Mai 2121, auf dem Hoopt feiern. Die vorläufige Planung hat er am Donnerstagabend bei einem...