Die Dollberger Ortsratsmitglieder sind ungeduldig: Sie fordern für die Strecke Hannover-Wolfsburg eine dichtere Taktung der Regionalzüge. Und zwar mit der nächsten Umstellung des Fahrplans – und nicht erst, wenn die Erweiterung des Hauptbahnhofs in Hannover abgeschlossen ist.

Ortsrat fordert: Am Bahnhof in Dollbergen sollen montags bis freitags mehr Züge halten

Ortsrat fordert: Am Bahnhof in Dollbergen sollen montags bis freitags mehr Züge halten

