Dollbergen/Katensen

Wegen der Covid-19-Pandemie tagt der Katenser Ortsrat am Donnerstag, 29. April, nicht in Katensen, sondern im Uetzer Rathaus, Marktstraße 9. Sitzungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Die Katenser Ortsfeuerwehr hat in einer Mitgliederversammlung ihren Ortsbrandmeister André Judel und dessen Stellvertreter in deren Ämtern bestätigt. Die politischen Gremien der Gemeinde Uetze müssen deren Wiederwahl zustimmen.

Ebenfalls im Sitzungssaal des Uetzer Rathauses tritt der Dollberger Ortsrat zusammen, und zwar bereits am Mittwoch, 28. April, um 18 Uhr. Die Ortsratsmitglieder beraten über die Förderung örtlicher Vereine. Auf den Tagesordnungen beider Sitzungen stehen auch Einwohnerfragestunden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller