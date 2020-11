Dollbergen

Wie lässt sich die Sicherheit auf der Bahnhofstraße in Dollbergen verbessern, wie sind die Autofahrer dazu zu bewegen, dort ihre Geschwindigkeit zu drosseln? Dass dort etwas geschehen muss, darüber ist sich der Ortsrat einig. Allerdings nicht darüber, wie dieses Ziel am Besten zu erreichen ist.

Mehr Sicherheit durch weniger Tempo

Bereits in früheren Sitzungen hatten die Mitglieder intensiv diskutiert, welches wohl die richtigen Maßnahmen wären, um die Sicherheit zu erhöhen, den Einwohnern Dollbergens aber gleichzeitig die Gelegenheit zu geben, innerörtliche Ziele möglichst zügig zu erreichen. Bislang ging es darum, die südliche Bahnhofstraße und einige Nebenstraßen als Tempo-30-Zone auszuweisen. Diese Variante ist vorerst vom Tisch. Jetzt ging es um die nördliche Bahnhofstraße. Diesbezüglich erhofft sich der Ortsrat eine Teilhabe an einem Projekt der Region Hannover, bei dem ab 2021 in allen Mitgliedskommunen für drei Jahre Tempo 30 auf Kreisstraßen erprobt werden soll. Darin sehen die Politiker Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch ( SPD) zufolge eine große Chance für die nördliche Bahnhofstraße.

Sie entschieden sich mehrheitlich dafür, dass die Gemeinde Uetze den Vorschlag einreichen soll, die Bahnhofstraße vom Feuerwehrhaus ausgehend in Richtung Bahnhof bis zur Ladestraße, wo die neue Park-&-Ride-Anlage entstehen soll, mit Tempo 30 auszuschildern. Im Bereich des neuen Supermarkts gilt diese Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Bahnhofstraße bereits – allerdings nur bis zur Bushaltestelle neben dem Feuerwehrhaus.

CDU zieht Antrag zu mobiler Messanzeige zurück – die gibt es nämlich schon

Geteilter Meinung waren die Politiker in der jüngsten Sitzung bezüglich eines Mehr-Punkte-Antrags der CDU-Ortsratsfraktion. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien „geeignet, die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, ohne den Verkehrsfluss zu beeinträchtigten“, heißt es im Antrag. Zudem seien sie schnell umsetzbar, kollidierten nicht mit geltendem Recht, etwa der Straßenverkehrsordnung, und seien im Verhältnis zu baulichen Maßnahmen preiswert.

Ganz oben auf dieser Wunschliste befand sich der Antrag, im Haushalt 2021 Geld einzustellen für eine Geschwindigkeitsmessanzeige, die den Autofahrern anzeigt, ob sie zu schnell sind oder nicht. „Die Erfahrung anderer Ortsräte der Gemeinde Uetze lässt erwarten, dass die allermeisten Autofahrer den freundlichen Hinweis beachten“, argumentierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Rentz. Dass er diesen Antrag schließlich zurückzog, ist Ortsratsbetreuerin Kathrin Weber zufolge dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde bereits in Besitz mehrerer dieser Anlagen sei, sodass eine davon auch in Dollbergen aufgestellt werden könne.

Schilder sind umstritten

Ein Abstimmungspatt mit drei Ja-, drei Neinstimmen und einer Enthaltung gab es beim Antrag, an der Kreuzung Alte Dorfstraße/ Bahnhofstraße für die aus Richtung Süden Kommenden ein Hinweisschild „Achtung! Hier gilt Rechts-vor-Links“ aufzustellen. Ein zweites sollte an der nördlichen Bahnhofstraße die aus Norden kommenden Verkehrsteilnehmer warnen. Die Kritiker monierten, dies leiste einem Schilderwald Vorschub.

Der CDU-Vorschlag Nummer drei sah vor, an drei Stellen, an denen die Bahnhofstraße häufig von Fußgängern überquert wird, Schilder in Form eines Kindes mit Regenmantel aufzustellen. Vorzugsweise in einer witterungsresistenten Ausführung aus Kunststoff und Metall. Das könnte durchaus geschehen – denn der Ortsrat beschloss, die Gemeinde Uetze möge doch entsprechende Preiskalkulationen einholen.

Von Sandra Köhler