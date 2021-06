Dollbergen

Anwohner der Bahnhofstraße in Uetze-Dollbergen fordern seit Jahren eine Verkehrsberuhigung vor ihrer Haustür. Der Ortsrat diskutiert am Mittwoch, 23. Juni, darüber, wie man den Verkehr auf der schnurgeraden Straße beruhigen kann. Wegen der Covid-19-Pandemie kommt er nicht in Dollbergen, sondern im Sitzungssaal des Rathauses in Uetze, Marktstraße 9, zusammen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen auch eine Einwohnerfragestunde und ein Bericht der Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch.

Einwohner, die die Sitzung verfolgen wollen, werden gebeten, sich zuvor im Rathaus anzumelden. Das können sie montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter den Rufnummern (05173) 970 116 und 970 128 oder zu jeder Tageszeit per Mail an verwaltungsservice@uetze.de. Die Gemeinde macht darauf aufmerksam, dass im Rathaus nach wie vor Masken Pflicht sind. Am Sitzplatz muss keine Maske getragen werden. Zugelassen sind maximal zehn Zuschauer im großen Sitzungssaal.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller