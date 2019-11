Uetze

Im Jahr 2021 wird Uetze sein 1000-jähriges Bestehen feiern. Zu diesem großen Jubiläum will Ortsbürgermeister Jens Schumacher an den Ortseingängen Begrüßungstafeln mit dem Hinweis auf das 1000-jährige Bestehen der Ortschaft aufstellen. Die Landfrauen will er dafür gewinnen, vor den Tafeln Blumeninseln anzulegen...