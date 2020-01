Ortsbürgermeister will Lampen für Weg zur Haltestelle in Altmerdingsen

Altmerdingsen

Wenn Anwohner der Straße Fuhrenwinkel in Uetze-Altmerdingsen früh morgens mit dem Bus fahren wollen, müssen sie derzeit im Dunkeln zur Bushaltestelle Krausenburg an der Bundesstraße 188 gehen. Die kürzeste Verbindung vom Fuhrenwinkel zur dortigen Haltestelle ist ein unbeleuchteter Fußweg. Im Namen der Wählergemeinschaft Altmerdingsen hat Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin nun beantragt, am rund 75 Meter langen Weg Straßenlampen aufzustellen.

Degotschin macht darauf aufmerksam, dass der unbefestigte Weg im Bebauungsplan für die Altmerdingser Siedlung Krausenburg ausgewiesen ist. Der Weg besteht aus einer Grasfläche, die mit Moos durchsetzt ist. An einigen Stellen ragen Baumwurzeln an die Erdoberfläche, die nach Degotschins Ansicht eine Stolpergefahr darstellen.

Schüler haben im Dunkeln Angst

Der Bürgermeister erinnert in seinem Antrag an die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde.„Gerade in der dunklen Jahreszeit bereitet der Weg allen Nutzern Schwierigkeiten beim Begehen“, schreibt er. Insbesondere Schüler beschleiche im Dunkeln auf dem engen Weg ein Gefühl der Angst. Aber auch Erwachsene fühlten sich dort unsicher.

Die Gemeindeverwaltung hat bereits einen Kostenvoranschlag eingeholt. Demnach kostet die Beleuchtung des Wegs etwas mehr als 5300 Euro. Das Geld steht dafür bislang nicht im Haushaltsplan zur Verfügung. Die Verwaltung empfiehlt dem Ortsrat, die Beleuchtung des Wegs in seine Liste mit Investitionswünschen zum Doppeletat 2021/2022 aufzunehmen. Laut Degotschin wird der Ortsrat in seiner Sitzung Anfang März über den Antrag beraten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller