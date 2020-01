Obershagener St.-Nicolai-Kirche wird 2020 zu Dorfzentrum umgebaut

Obershagen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hänigsen/ Obershagen will 2020 endlich ihr Vorhaben, die St.-Nicolai-Kirche in Uetze-Obershagen in ein Dorfzentrum umzubauen, in die Tat umsetzen. „Wir warten auf den Startschuss der kirchlichen Denkmalpflege“, sagt Pastor Steffen Lahmann. Die Gottesdienste wird es wie gewohnt weiterhin in der Kirche geben.

Eine Architektin habe inzwischen den Entwurf für den Umbau erarbeitet und diesen dem Amt für Bau- und Kunstpflege in Celle, der kirchlichen Denkmalschutzbehörde, vorgelegt, berichtet Lahmann. „Die sind miteinander im Gespräch, um letzte Feinheiten abzustimmen.“ Er gehe davon aus, dass die Fragen des Amts für Bau- und Kunstpflege in Kürze geklärt werden. Nach den Worten des Pastors will der Kirchenvorstand die Arbeiten soll schnell wie möglich ausschreiben.

Bislang fehlen Toiletten

Um die denkmalgeschützte Kirche als Dorftreffpunkt nutzen zu können, müssen Toiletten gebaut werden. Die Architektin will die Sanitäranlagen in einem kleinen Neubau auf der Nordseite des Gotteshauses unterbringen. Den Neubau und die Kirche will sie mit einem breiten Gang verbinden. „Das wird eine Art Windfang“, sagt Lahmann.

Außerdem plant die Architektin einen zweiten Eingang in die Kirche. Er soll in Höhe des ersten Fensters neben dem Glockenturm auf der Nordseite entstehen. „Aus dem ersten Fenster wird eine Tür“, sagt Lahmann. Der zweite Eingang soll ermöglichen, dass sich zwei Gruppen gleichzeitig im Raum im Erdgeschoss des Turms und im Kirchenschiff treffen können.

Stufen im Altarraum werden entfernt

Veränderungen sind auch in der Kirche geplant. Im Altarraum sollen die Stufen, die erst in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts eingebaut worden sind, wieder entfernt werden. Außerdem muss der Fußboden einige Zentimeter abgesenkt werden, damit unter der Empore genügend Platz für einen Fluchtweg entsteht.

Ein Blick in den schlichten Innenraum der St.-Nicolai-Kirche. Das Foto entstand 2017, als Pastor Steffen Lahmann das Raumkonzept für ein Dorfzentrum im Gotteshaus vorstellte. Quelle: Friedrich Wilhelm Schiller (Archiv)

Gemeinde will freiwilliges Kirchgeld einsammeln

Nach dem jetzigen Entwurf wird der Umbau 600.000 Euro kosten. Die Europäische Union fördert das Vorhaben mit 250.000 Euro. Die Landeskirche Hannovers und der Kirchenkreis Burgdorf beteiligen sich ebenfalls an den Kosten. Laut Lahmann hat der Kirchenvorstand die Mitglieder der Kirchengemeinde dazu aufgerufen, ein freiwilliges Kirchgeld für den Eigenanteil der Kirchengemeinde an den Baukosten zu spenden.

Außerdem fließen die Überschüsse, die der Aktivkreis St. Nicolai bei Veranstaltungen in und an der Kirche erzielt, in das Bauprojekt. „Wir sind weiter auf der Suche nach Unterstützern“, sagt Lahmann.

