Der Umbau der St.-Nicolai-Kirche in Uetze-Obershagen zu einem Dorfzentrum wird voraussichtlich im März 2021 beginnen können. „Das ist zumindest meine große Hoffnung“, sagt Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre. „Die Landeskirche hat uns jetzt auch offiziell bestätigt, dass sie das Vorhaben mit 80.000 Euro unterstützt.“ Der Baustart hat sich verzögert, denn die Dorfkirche steht unter Denkmalschutz, sodass Genehmigungen mehrerer Behörden für die Veränderungen geholt werden mussten. Trotzdem ist von Stuckrad-Barre zuversichtlich, dass das neue Dorfzentrum noch in diesem Jahr eröffnet werden kann.

Gemeinde erhält 430.000 Euro Zuschüsse

Weitere Zuschüsse gibt es vom Kirchenkreis (100.000 Euro) und aus dem Fördertopf der EU-Leaderregion Aller-Fuhse-Aue (250.000 Euro). An Spenden hat der örtliche Aktivkreis St. Nicolai, der sich extra für dieses Vorzeigeprojekt gegründet hat, bislang mindestens 50.000 Euro eingesammelt. Noch gibt es laut Pastor eine Finanzierungslücke von etwa 200.000 Euro. „Dieses Geld wollen wir im Laufe der nächsten Jahre durch weitere Spenden und die Einnahmen aus der Vermietung der neu entstehenden Räume schließen.“ Umbau und Anbau werden rund 700.000 Euro kosten. Die Kirchengemeinde nimmt dafür einen Kredit auf. „Wir müssen alle Bauarbeiten vorfinanzieren, denn die Zuschüsse werden erst ausgezahlt, wenn der Umbau abgeschlossen ist“, erläutert von Stuckrad-Barre.

Umfangreiche Bauarbeiten sind nötig

Die Architektin Sina Stiebler vom Architekturbüro Denkmal aus Magdeburg, die den Entwurf für das Dorfzentrum ausgearbeitet hat, schreibt laut Pastor derzeit die einzelnen Gewerke aus. Auf der Nordseite der Kirche entsteht ein Anbau für die Sanitärräume. Dieser wird mit einem breiten Gang, der zugleich der Eingangsbereich ist, mit dem Kirchenschiff verbunden. Alles wird barrierefrei gestaltet. Das gilt auch für die Kirche selbst – soweit dies machbar ist. Deshalb werden beispielsweise die Altarstufen, eine Errungenschaft aus den Sechzigerjahren, herausgerissen, und der Kirchenboden wird tiefergelegt. In den Turmraum, durch den es bislang in die Kirche geht, wird eine kleine Küche eingebaut.

Es bleibt dabei: Kirchenbänke werden versteigert

Die Idee, ihre Kirche zum Treffpunkt für das ganze Dorf und darüber hinaus zu machen, hat die Obershagener Kirchengemeinde im Jahr 2017 entwickelt. „Wir gehören als Kirche mitten in die Gesellschaft. Und so wollen wir das hier auch nicht nur für uns machen“, sagt von Stuckrad-Barre. Vereine und Verbände wissen das zu schätzen: Zwölf haben demnach bereits Absichtserklärungen unterzeichnet, Räume in St. Nicolai nutzen und auch mieten zu wollen. Es gibt in Obershagen zwar das Feuerwehrhaus und das Schützenheim, wo Menschen sich treffen können. Aber für manche Veranstaltungen passen diese Räumlichkeiten nicht.

Die alten Kirchenbänke sollen wie geplant versteigert werden, erläutert von Stuckrad-Barre. Denn die Kirche, in der auch weiterhin Gottesdienste gefeiert werden, wird mit Stühlen ausgestattet. Bevor die Bauarbeiter im März anrücken, müssen sie aus der Kirche raus. „Wir arbeiten gerade daran, wie wir das in der jetzigen Corona-Pandemie laufen könnte.“

Von Anette Wulf-Dettmer