Obershagen

Leichte Verletzungen hat am Sonnabend eine 23-Jährige bei einem Unfall mit ihrem BMW 116 erlitten: Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 23.15 Uhr auf der Hauptstraße in Obershagen unterwegs, als sie offenbar aufgrund einer Unaufmerksamkeit die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie fuhr in einer Rechtskurve geradeaus – anstatt dem Straßenverlauf zu folgen. Beim Verlassen der Fahrbahn prallte das Auto gegen einen Mauerpfosten. Bei der Kollision verletzte sich die Frau leicht, ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Gesamtschaden an Mauerpfosten und Auto, vor allem im Frontbereich, schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Von Antje Bismark