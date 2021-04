Uetze

Das Corona-Infektionsgeschehen in der Gemeinde Uetze stagniert auf hohem Niveau. Mal steigt die Sieben-Tage-Inzidenz, mal sinkt sie. Am Mittwoch, 21. April, liegt sie bei 121,5 (Montag: 126,4). Das Gesundheitsamt der Region meldet seit Montag neun weitere Corona-Fälle. Damit sind seit März 2020 636 Frauen, Männer und Kinder in Uetze positiv auf das Virus getestet worden.

In der Gemeinde sind nach wie vor zwei Kita-Notbetreuungsgruppen geschlossen – im Familienhaus in Uetze bis zum 23. April und bei den Auezwergen in Obershagen bis zum 30. April.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte ist die Inzidenz von 202,1 am Montag auf 195,4 am Mittwoch gesunken. In den vergangenen 48 Stunden gab es 35 Neuinfektionen. Für Burgdorf meldet das Gesundheitsamt der Region sieben Neuinfektionen in diesem Zeitraum. Der Inzidenzwert liegt bei 120,4 (Montag: 149,1). Regionsweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 136,4 (150). Sieben der 21 Regionskommunen haben einen Wert unter 100.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das Landesgesundheitsamt am Mittwoch folgende Inzidenzwerte: für Celle 103,3 (Montag: 119,5), für Gifhorn 107,1 (123,5) und für Peine 155, am Dienstag war der Wert in diesem Landkreis auf 200,1 gestiegen. Landesweit liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 123,1 (127,3). 14 von 45 Landkreisen liegen unter dem Schwellenwert von 100. Hotspot Niedersachsens bleibt Salzgitter mit einem Inzidenzwert von 327,9 (313,5). Der Landkreis Vechta die 300er-Marke ebenfalls überschritten, gemeldet wird am Mittwoch einen Wert von 305,3.

Von Anette Wulf-Dettmer