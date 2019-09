Uetze

Es sind vor allem Komödien, die sich das Uetzer Theaterensemble Die Spielerei für ihre Auftritte aussucht. Ihre mittlerweile fünfte abendfüllende Komödie führten die Schauspieler am Freitag in der Agora im Schulzentrum an der Marktstraße auf. Für das Stück „Gute Geister“ von Pam Valentine verwandelte sich di...