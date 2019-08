Dedenhausen

Das kommt bei Bauarbeiten selten vor: Die Firma Tauber ist mit der Erneuerung einer 400 Meter neuen Trinkwasserleitung in der Straße Zum Bahnhof in Uetze-Dedenhausen viel schneller fertig geworden als erwartet. Mitte Juli hatte sie mit dem Verlegen neuer Kunststoffrohre im Bohrspülverfahren begonnen. Bei diesem Verfahren reißt die Baufirma nicht die Straße in der gesamten Länge auf. Sie hebt nur mehrere Baugruben aus und zieht dann die Rohre durch ein gebohrtes Loch von einer Grube zur nächsten.

Inzwischen hat die Firma Tauber nicht nur die neue Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von elf Zentimetern verlegt. Sie hat auch die Hausanschlüsse an die neue Leitung angepasst und die Baugruben wieder verfüllt. Für Freitag, 9. August – also nach nur vier Wochen Bauzeit – ist geplant, über den Baugruben eine neue Asphaltdeckschicht in die Fahrbahn einzubauen. Anschließend stellt das Unternehmen die Baustelleneinrichtung urlaubsbedingt voraussichtlich für 14 Tage auf der Park-and-ride-Anlage am Bahnhof ab. Erst dann kommt sie zur nächsten Baustelle.

Baukosten von 175.000 Euro liegen im Plan

Der Wasserverband Peine hatte mit einer Bauzeit von zwei Monaten gerechnet. Nach den Worten seiner Sprecherin Sandra Ramdohr ist der Verband nicht nur „mit dem schnellen Bauverlauf sehr zufrieden“. Auch der Kostenrahmen von 175.000 Euro wurde eingehalten.

Der Verband hat die Ende der Fünfzigerjahre gebaute Leitung erneuern lassen, weil sich darin im Laufe der Zeit natürliche Ablagerungen gebildet hatten. Die Folge: Es floss weniger Wasser. Außerdem konnte es zu Eintrübungen kommen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller