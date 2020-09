Dollbergen

Die Trinkwasserleitungen in vielen Straßen Dollbergens sind in die Jahre gekommen. Der Wasserverband Peine erneuert sie deshalb Stück für Stück. Als nächstes bekommen die Anwohner der Hermann-Löns-Straße und der Wilhelm-Busch-Straße neue Leitungen vor ihrer Haustür. Die Bauarbeiten sollen laut Wasserverbandssprecherin Sandra Ramdohr in der kommenden Woche, ab 5. Oktober, beginnen. In den nächsten vier Monaten werde die Baufirma PRT im Auftrag des Verbands rund 680 Meter Rohrnetz erneuern. Dafür investiert der Wasserverband rund 400.000 Euro.

Wasserversorgung der Anlieger ist gesichert

Während der Bauphase sei die Wasserversorgung der Anlieger gesichert, erklärt Ramdohr. Denn die bestehenden Leitungen aus den Sechzigerjahren werden erst abgeschaltet, wenn die neuen Leitungen betriebsbereit sind. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr und die Anwohner so gering wie möglich zu halten, werden die neuen Kunststoffleitungen mit einem Durchmesser von elf Zentimetern im sogenannten Bohrspülverfahren verlegt.

Wo dieses Verfahren nicht eingesetzt werden kann, etwa beim Anpassen der 51 Hausanschlüsse an die neuen Leitungen, werde in offener Bauweise vorgegangen. Der Anwohnerverkehr zu den Grundstücken werde wo immer möglich aufrechterhalten. Sollte es kurzzeitig zu alternativen Lösungen kommen müssen, wird die Firma das mit den betroffenen Anliegern besprechen, versichert Ramdohr.

