Hünenburgstraße erhält eine neue Trinkwasserleitung

Die Hüneburgstraße am nordwestlichen Ortsrand Uetzes bekommt eine neue Trinkwasserleitung. Ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von elf Zentimetern wird die alte Gussleitung, die Ende der Fünfziger-/Anfang der Sechzigerjahre verlegt worden war, ersetzen. Bauherr ist der Wasserverband Peine. Laut Sprecherin Sandra Ramdohr sollte gestern die Firma Tauber aus Hannover damit beginnen, die Baustelle einzurichten.

Die neue Leitung wird auf einer Länge von 240 Metern – von der Einmündung Weststraße bis zum Haus Nummer 49 – im Bohrspülverfahren in den Straßenuntergrund gebracht. Ziel ist, dass die Anlieger von den Bauarbeiten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Zudem verringert dieses Verfahren die Kosten, weil die Straße nur punktuell aufgerissen wird. Der Wasserverband, der im Gemeindegebiet für die Trinkwasserversorgung verantwortlich ist, investiert an der Hünenburgstraße rund 115.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen laut Ramdohr Mitte Juni abgeschlossen sein.

Verband ersetzt alle Gussrohre

Die Arbeiten sind Teil des Wirtschaftsplans des Wasserverbands, die bis zu 60 Jahre alten gusseisernen Leitungsrohre in seinem Versorgungsgebiet kontinuierlich zu ersetzen. Der Verband versorgt 20 Kommunen – von Uetze über Edemissen und Peine bis an den Harzrand – mit Trinkwasser.

Wie Ramdohr weiter erklärt, wird die Firma Baugruben und sogenannte Suchschachtungen anlegen. Letztere seien nötig, um die aktuelle Lage anderer Versorgungsleitungen zu überprüfen, um ausreichend Platz für das neue Trinkwasserrohr zu haben. Computergesteuert werde zunächst von Baugrube zu Baugrube in zwei Arbeitsgängen die unterirdische Leitungstrasse gezogen, in die dann die Kunststoffleitung eingezogen werde.

Verkehr wird an Baustelle vorbeigeführt

Der Verkehr auf der Hünenburgstraße, die in diesem Bereich wenig befahren wird, soll in der Regel an den Baugruben vorbeigeführt werden, sodass die Anlieger ihre Grundstücke weiterhin erreichen. Von den Bauarbeiten wird die Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtigt. „Erst wenn die neue Leitung die Druck- und Hygieneproben bestanden hat, wird sie in Betrieb genommen“, erläutert Ramdohr. Dann erst werden die Hausanschlüsse von der alten auf die neue Leitung umgesetzt. Das ist der Zeitpunkt, wo die Trinkwasserversorgung der Häuser kurzzeitig unterbrochen wird. Wann das geschehe, „wird den einzelnen Anliegern vorab mitgeteilt, damit sie sich darauf einrichten können“, verspricht der Wasserverband.

Von Anette Wulf-Dettmer