Hänigsen

Bewegung für Körper und Geist bietet der TSV Friesen Hänigsen an. Der Zeitpunkt einzusteigen ist ideal: Die neuen Kurse beginnen Ende August/Anfang September im Gymnastikraum der Grundschule Am Storchennest.

60 Minuten für die Gesundheit

Gymnastik für Rücken und Körper heißt es ab Montag, 31. August, 17.30 Uhr. An fünf jeweils 60-minütigen Trainingsterminen können Teilnehmer durch ruhige Gymnastik mit Pilateselementen einen Ausgleich zu den einseitigen Belastungen in Beruf und Alltag schaffen. Die Körperwahrnehmung soll ebenso verbessert werden wie Beweglichkeit und Kraft. Mitzubringen sind ein Handtuch, ein kleines flaches Kissen und Socken.

Im Kurs Rückenfitness geht es darum, mit Übungen aus Wirbelsäulengymnastik, Faszientraining und Stretching den Rücken beweglicher zu machen und zu kräftigen. Teilweise werden Kleingeräte eingesetzt. Mitzubringen sind ein Handtuch, ein kleines flaches Kissen und Socken. Los geht es am Mittwoch, 2. September, von 17.50 bis 18.50 Uhr. Auch dieser Kurs umfasst fünf jeweils 60-minütige Termine. Nummer drei im Bunde ist das Body-Work-out. Dieser ebenfalls fünfteilige Kurs mit 60-minütigen Übungseinheiten findet nicht im Gymnastikraum, sondern in der Turnhalle statt. Er beginnt am Montag, 31. August, um 19 Uhr.

Weitere Informationen zu den neuen Kursen der Friesen gibt es im Internet auf www.haenigsen-turnen.de sowie unter Telefon (05147) 350. Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an turnen@tsvfh.de.

Fitnesstraining auf Hocker und Matte

„Fit bis 101“ heißt das Programm, unter dem der Schützenverein Altmerdingsen ab Dienstag, 1. September, zwei neue Kurse in seinem Vereinsheim anbietet. Der Kurs, der den Namen Matte trägt, wird für diejenigen angeboten, die körperlich fit sind. Der Kurs Hocker will die Menschen ansprechen, die sich körperlich eingeschränkt fühlen. Geplant sind 13 Termine mit einer Gruppengröße von jeweils zehn Personen. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist in beiden Kursen gegeben. Die Kursgebühr beträgt 52 Euro. Mitglieder des Schützenheims zahlen 32,50 Euro. Anmeldungen nimmt Gundi Degotschin, Telefon (05147) 978663, entgegen.

Von Sandra Köhler