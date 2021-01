Dollbergen

Die Dollberger Kindergartenkinder können ihre Räume im erst vor wenigen Monaten fertiggestellten Dollberger Familienzentrum nicht nutzen. Grund ist ein erheblicher Wasserschaden. „Es wird viele Wochen dauern, mehr kann man im Augenblick nicht sagen“, erklärt Anette Lerch vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft der Gemeinde Uetze auf Anfrage. Für die aktuelle Notbetreuung der Jungen und Mädchen ab drei Jahre wird die benachbarte Turnhalle genutzt.

Aus Leitungsleck tröpfelte monatelang das Wasser

Von dem Wasserschaden ist laut Lerch eine Bodenfläche von 400 bis 500 Quadratmetern betroffen. Nur die Krippenräume im Westteil des Gebäudes könnten derzeit noch genutzt werden. Vor Weihnachten war der Kita-Leitung aufgefallen, dass der Putz hinter den Fußleisten im Flur zu bröckeln begann. Daraufhin begann die Suche nach dem Leck. Entdeckt wurde es in der Wand eines Sanitärraums. „Das Verbindungsstück einer Wasserleitung war nicht richtig verpresst worden“, beschreibt Lerch den Schaden. Weil das Leck monatelang unentdeckt blieb, sei der Schaden so umfangreich. Betroffen sind mehrere Gruppenräume, zwei Sanitärbereiche, der Flur und der Bewegungsraum.

Zwölf Luftentfeuchter laufen Tag und Nacht

Um das Gebäude, das nach den Sommerferien 2020 in Betrieb genommen wurde, wieder trocken zu bekommen, wurden in zwei Sanitärräumen die Waschbecken und Toiletten abgebaut, die Wandverkleidungen sowie Fliesen runtergenommen und alle Garderobenschränke im Flur abgebaut. „Es wurden über 100 Bohrungen in den Böden vorgenommen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann“, berichtet Lerch. „An 18 Stellen wird warme Luft in den Hohlraum unter den Fußböden geblasen. An anderen Stellen ziehen die Entfeuchtungsgeräte diese mit Wasser gesättigte Luft wieder raus.“ Zwölf dieser Aggregate sind derzeit in der Dollberger Kita im Einsatz – sie ziehen 30 Liter Flüssigkeit pro Tag aus den Bauteilen. Zusätzlich sind die Fenster geöffnet und die Fußbodenheizung sowie die reguläre Belüftung des Gebäudes laufen. Dadurch werde der Trocknungsprozess unterstützt.

Versicherung wird den Schaden bezahlen

Wenn irgendwann alles trocken ist, können neue Wandverkleidungen eingebaut, die Wände gefliest und die Waschbecken und Toiletten wieder montiert werden. Zudem müsse damit gerechnet werden, dass durch das Trocknen weitere Schäden am Gebäude entstanden sind, erklärt Lerch. Einziger Trost: Die Gemeinde wird den Schaden nicht bezahlen müssen. Wobei die Schadenshöhe laut Lerch zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sei. Die Versicherung der Baufirma war bereits mit einem Sachverständigen in Dollbergen.

„Der Wasserschaden ist sehr ärgerlich“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. „Alle, die mit dem Bau der Kita zu tun hatten, habe viele Zugeständnisse in der Bauphase machen müssen. Und jetzt ist die Kita schon wieder eine Baustelle.“ Der Kita-Neubau wurde mehr als ein Jahr später fertig als geplant. Noch ist nicht absehbar, wann die Kinder und Erzieherinnen und Erzieher zurückkehren können.

