Naturkontaktstation öffnet wieder für Besucher

Es ist ein Idyll, das Monika Gehrke zum Feierabend immer wieder gerne aufsucht. Sie entspannt dann bei einem kleinen Rundgang entlang der Blumenbeete und Hecken oder auf einer der aufgestellten Bänke. „Zum Aufladen des eigenen Akkus ist es ideal“, sagt die Projektleiterin der Naturkontaktstation in der Samtgemeinde Wathlingen über die eigene Einrichtung. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie mussten in diesem Frühjahr etliche Veranstaltungen abgesagt werden. Pfingsten lief die Probeöffnung mit insgesamt 26 Besuchern problemlos. Bei der offenen Pforte öffnet die Naturkontaktstation am Sonntag, 14. Juni, wieder für Besucher.

Das Brotbacken entfällt am 14. Juni

Wer zwischen 14.30 und 17 Uhr das rund 3000 Quadratmeter große Areal erkunden will, muss sich am Eingang mit Namen und Kontaktmöglichkeit registrieren. „Es müssen sich alle an die eineinhalb Meter Abstand halten. Menschenansammlungen müssen wir vermeiden“, sagt Gehrke. Sie erwartet zwischen 20 und 40 Besucher. Bei Veranstaltungen dieser Art wurde in der Vergangenheit oft Brot gebacken. Das entfällt am Sonntag.

Trotzdem wartet auf die Gäste eine besondere Oase. „Wir sind eine Mischung aus botanischem Garten und Bildungseinrichtung“, sagt Gehrke. Das Ziel sei es, Natur für Menschen aller Generationen erlebbar zu machen. Kinder können über eine hüfthohe Graswiese laufen und Käfer, Schmetterlinge und andere Insekten entdecken. Sie können ein Bienenvolk aus der Nähe betrachten, Erwachsene können mehr über heimische Kräuter, Obstbäume, den Nutzen eines Totholzhaufens und bienenfreundliche Wildblumen für den eigenen Garten erfahren. „Wir beantworten die Fragen der Leute sehr gerne“, sagt die Projektleiterin.

Neues Projekt: Bauwagen wird dieses Jahr hergerichtet

Im Jahr 2008 wurde die Naturkontaktstation, die wie Uetze zur Leader-Region Aller-Fuhse-Aue gehört, eröffnet. Die einstige Pferdekoppel entwickelte sich im Laufe der Jahre immer mehr zu einem beliebten Ausflugsziel. „Wir planen für jedes Jahr ein neues Projekt“, sagt Gehrke. In diesem ist es der Ausbau eines alten Bauwagens, in dem Tierpräparate in ihrem natürlichen Lebensraum dargestellt werden sollen. Der ehrenamtliche Helfer Peter Deskau pinselt seit Tagen eine etwa 18 Quadratmeter große Fläche.

Gehrke hofft, dass besonders Kinder erfahren, welche Tierarten es in der heimischen Gegend gibt. „Man kann nur das beschützen, das man kennt“, sagt sie. Es sei wichtig, dass der Nachwuchs den Respekt vor der Natur und den Lebewesen wieder entdeckt. Dieser sei teilweise abhandengekommen. Deshalb empfiehlt sie: „Man muss nicht jeden Tag vor dem Computer sitzen. Es ist viel spannender, die Natur direkt zu erleben.“

Ab Juli wieder Öffnung am zweiten Sonntag eines Monats möglich?

Wenn die Abstands- und Hygieneregeln von den Besuchern am 14. Juni eingehalten werden und die Anlage nicht überrannt wird, plant Gehrke wieder eine regelmäßige Öffnung. Diese ist jeweils für den zweiten Sonntag eines Monats geplant. Der nächste Termin wäre der 12. Juli. „Allerdings werden wir uns intern darüber noch abstimmen“, kündigt Gehrke an.

