Uetze/Wathlingen

Die Naturkontaktstation in Uetzes Nachbargemeinde Wathlingen öffnet am Sonntag, 11. Oktober, zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Pforte für Besucher. Diese können von 11 bis 16 Uhr in dem artenreichen und abwechslungsreich gestalteten Garten auf Entdeckungstour gehen oder einfach nur bei einem Spaziergang die Natur genießen.

Besucher können Natur hautnah erleben

Das Naturerlebniszentrum ist in mehrere Lebens- und Aktionsbereiche unterteilt. „Die Kinder lieben das Weidenhüttendorf am meisten“, erzählt Projektleiterin Monika Gehrke. Der Bereich sei ein idealer Ort zum Picknicken. „Im Insektengarten dreht sich alles um Nektar sammelnde Insekten.“ Im Honigbienenhaus, einer kleinen Hütte, können die Gäste Bienen in einem Schaukasten beobachten. Im benachbarten Brutpavillon kann man zum Beispiel zusehen, wie Meisen ihren Nachwuchs füttern. Außen sind verschiedene Nisthilfen angebracht. Die Gästeführer des Fördervereins Naturkontaktstation werden bereitstehen, um Fragen der Besucher zu beantworten.

Der Feuchtlebensraum besteht aus zwei kleinen Teichen. Aus diesen Gewässern können Kinder mit einer Becherlupe Wasserproben nehmen und sich anschließend die kleinen Tiere in den Proben ansehen. „Steine gehören auch zur Natur“, betont Gehrke. Daher befindet sich gleich am Eingang eine Steinsammlung. „Unser Prunkstück ist ein versteinerter Baumstamm.“

Apfelfest fällt wegen Corona aus

Das für Sonntag geplante und beliebte Apfelfest fällt hingegen aus. Wegen der Corona-Pandemie hätten sie keine Aussteller eingeladen, erklären die Verantwortlichen. Aber auch ohne Fest müsse jeder, der die 4000 Quadratmeter große Anlage am Hasklintweg 24 besucht, die aktuellen Abstands-, Versammlungs- und Hygieneregeln einhalten. Der Eintritt ist frei. Hunde müssen leider draußen bleiben.

Von Anette Wulf-Dettmer