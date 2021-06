Uetze

Das Naturerlebnisbad Uetze bietet zwei Aqua-Jogging-Schnupperkurse an. Eine Stunde lang können Interessierte mit Janina Brandes am Sonnabend, 26. Juni, und am Sonntag, 27. Juni, ab jeweils 10.15 Uhr das fast schwerelose Ganzkörpertraining ausprobieren. Für die Laufübungen im Sprungbecken bekommen die Teilnehmenden einen Gürtel mit Gewichten ausgeliehen.

„Aqua-Jogging ist ein sanftes und effektives Lauftraining, das Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer fördert und das Herz-Kreislauf-System stärkt“, sagt Sonja Trautmann, zweite Vorsitzende des Fördervereins Freibad Uetze. Die Teilnehmerzahl für beide Kurse ist begrenzt. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0 51 73) 16 56 notwendig. Der Schnupperkurs ist kostenlos. Teilnehmende müssen allerdings den Freibad-Eintritt zahlen oder ihre Saisonkarte vorzeigen.

Von Leona Passgang