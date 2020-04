Hänigsen

Von einem Hof an der Alten Poststraße im Uetzer Ortsteil Hänigsen hat ein Mann am vergangenen Freitagvormittag ein Damenrad gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um ein braun-weißes Fahrrad der Marke Kalkhoff. Die 64-jährige Eigentümerin gab gegenüber der Polizei an, dass eine Nachbarin gesehen habe, wie ein jüngerer Mann mit dem Rad hastig vom Hof weggefahren sei. Der Dieb soll eine graue Kappe auf dem Kopf getragen haben.

Mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und der Beute geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925439 zu melden.

Anzeige

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer