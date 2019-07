Uetze

Von dem Grundstück an der Praklastraße in Uetze, auf dem am 26. Juni ein großer Hallenkomplex ausgebrannt ist, haben Diebe Kupferkabel im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Die zum Teil ummantelten Kabel lagen in drei Gitterkörben. Die Täter durchtrennten in der Zeit von Sonnabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, den Maschendrahtzaun, sodass sie von der Benroder Straße aus mit einem Fahrzeug aufs Grundstück gelangten, um ihre Beute einzuladen. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei melden unter Telefon (05173) 6267.

Von dt