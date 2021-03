Uetze

Das Laub raschelt laut unter den Füßen, Gestrüpp ragt zwischen den Blättern hervor. In den Wäldern an der Spreewaldseenallee und am Schafstallweg halten Erdkröten ihren Winterschlaf. „Vor ein paar Jahren habe ich selbst gesehen, wie eine graue Kröte daraus kam“, sagt Karl-Herbert Wachsmuth, genannt Charly. Ein Zufall war das wohl eher nicht. Denn der 74-Jährige aus Dahrenhorst engagiert sich seit mehr als fünf Jahren für die Kröten in den Erlenbruchwäldern.

Naturfreunde in Uetze bereiten sich in diesem Jahr wieder auf die bevorstehende Krötenwanderung vor. Acht Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) sowie des TSV Friesen in Hänigsen haben bereits zu Beginn des Monats an der östlichen Seite der Spreewaldseenallee einen Fangzaun für Kröten aufgebaut. „Wir haben den so früh aufgestellt, weil wir dachten, dass die Temperaturen steigen werden“, sagt Erhard Zander, Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe Burgdorf, Uetze und Lehrte. Doch die Nächte blieben bislang kalt. „Erdkröten und Grasfrösche wandern erst zu ihren Laichgewässern, wenn die Nachttemperatur nicht unter vier Grad plus fällt – und möglichst bei Regen“, erläutert Zander.

Der Schutzzaun für Amphibien steht schon. Quelle: Cristina Marina

Helfer Wachsmuth holt Kröten aus den Auffang-Eimern

Dies wird nun für die nächste oder übernächste Woche erwartet. Die Kröten zieht es dann naturgemäß zu dem Ort hin, an dem sie selbst geschlüpft sind. Das wären oft die Spreewaldseen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Obwohl die vorbeifahrenden Autos eigens darauf hingewiesen werden, langsamer zu fahren, würden zahlreiche Kröten beim Überqueren ihren Tod finden. Der etwa einen halben Kilometer lange Schutzzaun soll das verhindern.

Der ehrenamtliche Helfer Wachsmuth zeigt, wie das geht. Die Kröten laufen den Zaun entlang und fallen dabei in einen der weißen Zehn-Liter-Eimer, die alle zehn bis 15 Meter in der Erde verbuddelt sind. Zweimal täglich – jeden Morgen und jeden Abend – schaut Wachsmuth jeweils gegen acht Uhr vorbei, um die Eimer zu kontrollieren. „Wenn die Kröten zu lange darin bleiben müssten, wäre es nicht gut.“ Die Tiere, darunter meist Erdkröten, aber auch Frösche und einige Teichmolche, würden dann zu einer leichten Beute für die Krähen, Füchse, Wildschweine oder Marder. Wachsmuth nimmt sie deshalb heraus und legt sie einzeln in seinen leuchtend gelben Eimer. Dann bringt er sie zu einem der vom Nabu eigens dafür angelegten Teiche auf derselben Straßenseite zurück.

Nabu will die Kröten an neue Laichgewässer gewöhnen

Vor rund vier Jahren hat der Naturschutzbund die neuen „naturnahen Kleingewässer“ – wie Nabu-Vorstand Zander sie bezeichnet – in den Erlenbruchwäldern ausgraben lassen. Dadurch hat sich seinen Angaben zufolge die Anzahl der Kröten, die auf ihrer Wanderung die Straße überqueren wollten, an der Spreewaldseenallee von 1800 auf 400 und am Schafstallweg von 2300 auf 340 verringert. Zander hofft, dass der Auffangzaun für Amphibien bald überflüssig wird, sollten sich künftig alle Tiere auf die neuen Teiche als ihre Laichgewässer umstellen. „Wir wollen sie allmählich umquartieren“, sagt Zander.

Bis dahin kümmert sich Charly Wachsmuth weiter darum, die Kröten einzusammeln. „An manchem Morgen kann es auch drei volle Eimer geben“, sagt er. Dann kommt auch seine Frau Jutta mit und hilft. In einem Eimer könnten sich bis zu 15 Kröten befinden. „Meist Doppeldecker“, sagt Wachsmuth. Er meint damit, dass die Weibchen die Männchen dabei huckepack tragen und zum Laichteich mitschleppen. „Die Männchen lassen auch in diesen Eimern nicht davon los, sie lockern ihren Griff nicht.“

Helfer Charly Wachsmuth sammelt die am Schutzzaun eingefangenen Kröten. Quelle: Cristina Marina

Wie es sich anfühlt, die Kröten anzufassen? „Glitschig“, antwortet Wachsmuth. Der gelernte Bau- und Landmaschinenschlosser findet das aber nicht weiter schlimm. „Ich mache diese Arbeit ohnehin, weil ich mich mit der Natur verbunden fühle.“ Andere hätten jedoch mehr Berührungsängste, erzählt Wachsmuth. Radfahrer hielten manchmal an, um zu fragen, was genau er da tue. Er biete ihnen oft an, selbst anzufassen. Meist lehnten sie ab. „Oh, nee, sagen sie dann“, erzählt er und schmunzelt.

Auch für Kinder seien Kröten inzwischen unbekannt geworden. „Die meisten kennen nur die Frösche.“ Eine befreundete Kindergärtnerin hatte sich deshalb einmal von Wachsmuth eine Kröte ausgeliehen und in ihre Kita mitgenommen. „Das hat die Kinder stark beeindruckt.“ Wachsmuth geht nun durch das dichte Unterholz hindurch zu einem der neu geschaffenen Teiche, der in einem kürzlich gerodeten und neu bepflanzten Waldstück liegt. „Dieser Ort ist für die Kröten optimal.“ Erhard Zander vom Nabu kann das bestätigen: Der Laich entwickele sich besser in flachen Gewässern, die von der Sonne schnell erwärmt werden.

Helfer sind vier Wochen im Einsatz

Der Teich ist seit der Erschaffung allerdings etwas kleiner geworden, weil er mit Pflanzen zugewachsen ist. Wachsmuth tastet mit dem Fuß vorsichtig nach einer Stelle mit festem Boden darunter, von wo er die Kröten dann ins Wasser lassen kann. „Da geht es nicht“, sagt er, „da auch eher nicht“. Wachsmuth ist jetzt mit einem Bein fast im Wasser, so scheint es zumindest von weiter weg. Doch er hat nun einen festen Stand gefunden: „Hier komme ich ganz gut rein“, ruft er fröhlich.

Damals habe er diese Aufgabe übernommen, weil der Vorgänger aufgehört hatte. Erhard Zander, damaliger Naturschutzbeauftragter der Region Hannover und ehemaliger Kollege von Wachsmuths Frau, habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne, berichtet Wachsmuth. Bis zu vier Wochen seien er und seine Frau im Einsatz – so lange dauert die jährliche Krötenwanderung. Trotzdem würde Wachsmuth heute auf Zanders Anfrage wieder genauso antworten, wie damals: „Ich bin gerne dabei.“ Und in einigen Tagen soll es mit den Kröten auch wieder losgehen.

Von Cristina Marina