Einen ganz besonderen Musikunterricht haben die Fünftklässler der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) in Uetze erlebt – wegen der Corona-Pandemie natürlich online. Dafür hatte die Schule das Ehrbar-Ensemble gewinnen können. Die Musiker haben sich auf die Fahne geschrieben, Kinder und Jugendliche an klassische Musik heranzuführen. Thema der AWG-Videokonferenz: Beethoven – seine Musik und sein Leben.

Bei der Musikstunde mit den Profis – Gerrit Zitterbart ist Pianist und Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Heidrun Blase ist Sängerin und Gesangspädagogin an der Uni Hildesheim, und Rudolf Krieger ist Musikwissenschaftler und NDR-Moderator – durften Hörbeispiele nicht fehlen. Per Videoeinspielung erlebten die Schüler und Schülerinnen bekannte Kompositionen Beethovens wie „Für Elise“ und sparten auch nicht mit Lob. „Sie sind echt gut am Flügel“, zollten sie Zitterbart im Gruppenchat Respekt.

Wie entstehen Komposition und Klänge?

Die Musikfachleute machten die Fünftklässler nicht nur mit der Musik, sondern auch mit Leben und Wirken des weltberühmten Komponisten bekannt, der am 17. Dezember 1770 geboren wurde. So erfuhren die Jungen und Mädchen, dass Beethovens Kompositionen häufig auf alten Volksliedern unterschiedlicher Nationen basieren, deren Melodien und Texte er ausgeschmückt hat. Eine durchaus gebräuchliche Praxis: Denn auch das Weihnachtslied „Oh du fröhliche“, das mit Beethoven nichts zu tun hat, greift zurück auf eine sizilianische Melodie. Doch es geht auch anders herum: So diente Beethoven als Grundlage für Friedrich Schillers Gedicht „Ode an die Freude“.

Quasi als Bonus erklärten die Musiker den Schülern auch noch die Funktionsweise der Stimmbänder und vermittelten Hintergrundwissen zu verschiedenen Flügeln. Wenn es pandemiebedingt wieder möglich ist, will die Aurelia-Wald-Gesamtschule das Ensemble persönlich nach Uetze einladen.

