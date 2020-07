Uetze

Knapp 10.000 Kilometern Entfernung und anderen Hindernissen haben ein temperamentvolles Mädchen aus der Millionenstadt Rio de Janeiro und der Sohn des Dorfschullehrers aus dem 250-Seelen-Örtchen Erpensen bei Wittingen getrotzt – und es hat sich gelohnt. Am 29. Juli 1955 heirateten Gisela, geborene Geise, und Theodor Meyer aus Uetze, heute feiern sie ihre eiserne Hochzeit.

Ihr Temperament zog ihn in den Bann

Zunächst hatte Theodor Meyer die junge Frau nur schemenhaft wahrgenommen, als sie hinter ihm die Treppe heruntergeeilt war. Das war auf dem Bauernhof seines Onkels in Rätzlingen bei Uelzen gewesen, wo sie als Flüchtling einquartiert war. Doch die erste bewusste Begegnung Mitte Januar 1946 hat sich der damals 19-Jährige nachhaltig eingeprägt. „Ich erinnere mich noch genau an das rote Kopftuch und den schwarzen Mantel, den du getragen hast“, sagt er liebevoll zu seiner Frau. „Du hast in der Küche gestanden und so überbordend und temperamentvoll erzählt.“

Die junge Frau hatte ihre Eltern mit dem Kohlenzug in Hamburg besucht und ihnen Kartoffeln bringen wollen – und echauffierte sich über die Soldaten der Siegermächte, die die Züge auf freiem Feld anhalten ließen. „Wir mussten die Kartoffeln auf einen Haufen schütten und dann sind sie mit einer Walze drüber gefahren“, erinnert sich die 94-Jährige, immer noch sichtlich empört. Meyer war nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft bei seinem Onkel untergekommen, um seine vom Krieg unterbrochene Schulausbildung mit dem Abitur am nahe gelegenen Gymnasium abzuschließen. Er war hingerissen. Von seiner zukünftigen Frau und all den Dingen, die sie zu erzählen wusste. „Seit 1946 sind wir uns fest verbunden“, sagt er. Weder für ihn noch für seine Frau habe es jemals einen anderen Partner gegeben.

Von Ostpreußen nach Rio de Janeiro

Gisela Meyers Eltern betrieben in Ostpreußen ein Sägewerk, dass in der Neujahrsnacht 1926 abbrannte. Für einen Neustart wollten sie auswandern – nach Brasilien. „Mein Vater hatte beim Spazierengehen in Königsberg einen Bekannten getroffen, der ihm von Rio de Janeiro vorschwärmte. Sechs Wochen nach der Ankunft dort wurde ich geboren“, erzählt sie. „Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie ich mit meinen Eltern an der Copacabana spazieren gehe und im Hintergrund ist die Christusstatue mit den ausgebreiteten Armen.“

Die Eltern kauften Land, errichteten erneut ein Sägewerk. „Aber das Land lag im Fiebergebiet. Meine Mutter und mein Onkel, der zum Helfen gekommen war, bekamen Malaria. Das Land war nicht zu nutzen, wir haben alles verloren“, berichtet sie. Da ihr Vater Bauingenieur war, habe er zwar bald Arbeit gefunden. Der Aufenthalt in Brasilien war dennoch nicht von Dauer. Die Mutter war krank vor Heimweh, so kehrten die Auswanderer 1938 zurück nach Deutschland.

Nachkriegswirren machen Pläne zunichte

Wo der Vater arbeitete, dahin zog die Familie. Mindestens zehn Schulen besuchte das Mädchen in zwölf Schuljahren. Zuletzt in Tilsit, von dort musste die Familie im Januar 1945 flüchten. „Wir sind mit dem letzten Zug aus Danzig rausgekommen“, erinnert sich Gisela Meyer. Schließlich landeten sie auf den Bauernhof von Theodors Onkel. Um ihre Eltern zu unterstützen, arbeitete die junge Frau auf dem Hof mit statt ihr Abitur zu machen.

Den Vater zog es 1948 erneut nach Brasilien, die Tochter musste mit. Keine einfache Situation für die Verliebten. „Heute würde man sich ins Flugzeug setzen, und wäre in nicht mal einem Tag da“, sagt Theodor Meyer. Doch damals gab es nur eins: Briefe schreiben. „Wir haben uns Hunderte über den großen Teich hin- und hergeschickt“, sagt Gisela Meyer schmunzelnd.

Die Liebenden halten Kontakt

Das ging vier Jahre lang so, dann hatte Giselas Vater ein Einsehen und erlaubte seiner Tochter eine Reise nach Deutschland. Sechs Wochen sollten es werden, es wurde ein Dreivierteljahr. Das nutzte die junge Frau natürlich, um ihren Theodor zu besuchen. Der hatte inzwischen in Heidelberg ein Studium mit den Fächern Schulmusik, Musikwissenschaft und Geschichte aufgenommen. „Eigentlich wollte ich Volksschullehrer werden wie mein Vater. Doch das war nicht möglich, da die ganzen älteren Abiturienten und Offiziere in diesem Bereich untergebracht wurden.“

Von seinem Vater hatte er die Grundzüge des Klavierspielens gelernt, sich als Autodidakt fortgebildet – und mithilfe von Gisela und deren Cousine Klavierunterricht genommen, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen. So wurde Theodor also Musiklehrer – und kam dadurch Jahre später nach Uetze.

Doch zurück zum langersehnten Wiedersehen der Liebenden: Während Theodor Meyer sich aufmachte, um seine Gisela vom Heidelberger Bahnhof abzuholen, nahm die eine andere Route als geplant – direkt zu seiner Unterkunft. „Als ich völlig verzweifelt nach Hause kam, hatte meine Wirtin ihr schon mein Bett bezogen und für mich eines in der Küche aufgestellt“, erinnert er sich schmunzelnd.

Endlich vereint: Nach neun Jahren konnten Gisela und Theodor Meyer im Jahe 1955 endlich heiraten. Quelle: Sandra Köhler (Repro)

Nach neun Jahren wird endlich geheiratet

Am 22. Juni 1955 war es dann endlich so weit: Gisela siedelte von Brasilien nach Deutschland über. Nach einigem Hin und Her mit den Papieren – für die Ämter war nicht klar, ob Gisela nun Deutsche oder Brasilianerin sei – konnten beide dann endlich heiraten. Sie wurden in Uetze heimisch, wo Theodor Meyer seine erste Stelle am Gymnasium bekam. „Eigentlich wollten wir gar nicht hier bleiben, sondern nach Hamburg oder in die Nähe gehen“, sagt Theodor. Doch da sprachen die beiden Töchter des Paares ein Machtwort. „Wir wollen in Uetze bleiben“, forderten sie nachdrücklich – und erfolgreich.

Von Sandra Köhler