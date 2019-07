Schwüblingsen

Auf dem Festplatz am Kälberberg in Schwüblingsen erwartet die Besucher ab Freitag, 19. Juli, ein für ein Dorfschützenfest ungewöhnliche Attraktion: Die Schaustellerfamilie Stange aus dem Heidekreis baut einen veritablen Musikexpress auf der Wiese am Ortsrand auf. Am Donnerstagmorgen sind mehrere Männer dabei, das große Fahrgeschäft mit seiner Raupenbahn aufzubauen. Die Idee, für etwas Abwechslung auf dem Festplatz zu sorgen, stammt von Festwirtin Melanie Thiliant.

In den vergangenen Jahren war ein Autoscooter der Mittelpunkt des kleinen Unterhaltungsparks mit dem Festzelt – das bereits komplett aufgebaut ist – und den Imbiss- und Spielständen wie Opa’s Goldmine, Fisch- und Süßigkeitenbude. Das dreitägige Schützenfest beginnt am Freitag um 20 Uhr mit dem Kommers und dem Festball.

Während vom Musikexpress erst das Skelett steht, ist das Festzelt (im Hintergrund) bereits komplett aufgebaut und mit Mobilar ausgestattet. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das Programm des dreitägigen Festes

Am Sonnabend, 20. Juli, ab 13.30 Uhr werden Oberst Christian Wagenführ und Adjutantin Doreen Sellmann vor der Christuskirche die traditionelle gereimten Festrede halten – und zwar hoch zu Ross auf zwei Holzpferden. Nach dem Zeltkonzert ab 16 Uhr werden um 17.30 Uhr der Zwergen- und der Kinderkönig und um 20 Uhr der Jungschützen- und der Bürgerkönig, deren Namen bis zu diesem Zeitpunkt geheimgehalten werden, proklamiert. Am Abend legt dann Deejay Franky wieder Musik für den Festball auf. An beiden Abenden ist der Eintritt ins Zelt frei.

Höhepunkt am Sonntag, 21. Juli, ist ab 12 Uhr das Festessen. Gut gestärkt ziehen die Schwüblingser ab 14 Uhr durch ihr Dorf, um die Scheiben an den Häusern der neuen Könige anzunageln. Ab 16 Uhr folgt der geruhsame Teil des Festsonntags mit Kaffeetafel und Kindertanz – mit offenem Ende, wie der Schützenvorstand versichert.

Der Festplatz am Rande von Schwüblingsen wird aufgebaut –l inks der Musikexpress. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Von Anette Wulf-Dettmer