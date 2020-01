Moorfrösche sind im Hochmoor bei Katensen bedroht

Katensen/Schwüblingsen/Dollbergen

Im Naturschutzgebiet Düvels Kamp zwischen den Ortschaften Katensen, Dollbergen und Schwüblingsen kreischen momentan Motorsägen. Eine Firma sägt in dem Hochmoor die aufgelaufenen Weidenbüsche ab, um dort die Lebensbedingungen für Moorfrösche zu verbessern. Fachleute sagen: Das Moor wird entkusselt. Trotz dieser Pflegearbeiten sieht Erhard Zander, Naturschutzbeauftragter für die Gemeinde Uetze, weiterhin das dortige Moorfroschvorkommen als gefährdet an. Es gilt als eines der größten in der Region Hannover.

„Das Hochmoor wird nur von Regenwasser gespeist“, sagt Zander. Früher habe sich im Frühjahr auf der Moorfläche eine etwa 20 bis 30 Zentimeter hohe Wasserschicht gebildet. Das seien für Moorfrösche ideale Bedingungen zum Laichen gewesen.

500 Moorfroschmännchen gezählt

2008 hat Zander das Hochmoor für eine Amphibienkartierung „verhört“. Anhand der Balzrufe der männlichen Tiere, die sich während der Paarungszeit für wenige Tage blau färben, zählte er dort 500 Moorfroschmännchen. Außerdem entdeckte er damals mehr als 1000 Laichballen im Wasser.

Doch schon 2010 und 2013 beobachtete er, dass dort die Moorfrösche nicht mehr viele Laichmöglichkeiten vorfanden, weil der Wasserstand gefallen war. Weidengebüsch war aufgelaufen. Es entzog dem Hochmoor Wasser. Das Forstamt Fuhrberg sägte daher 2014 nach einem Treffen mit Zander und den Naturschutzbehörden die Büsche ab. Außerdem entfernte es auf einem 20 Meter breiten Streifen am Rand des Moors die dort wachsenden Kiefern und Weiden. Für die Aktion hatte Zander Geld aus dem Biodiversitätsprogramm der Region Hannover beantragt.

Mulden mit dem Spaten ausgehoben

Vor vier Jahren hoben Zander und Mitglieder des Naturschutzbundes und des TSV Friesen Hänigsen im Düvels Kamp in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover mit Spaten sechs bis zu zwei Quadratmeter große Mulden aus. In diesen rund 30 Zentimeter tiefen Gruben sammelt sich Wasser, in dem die Frösche ihren Laich ablegen können.

Ein Großteil des Hochmoors ist bereits entkusselt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Ende vorigen Jahres traf sich Zander mit Vertretern des Forstamts Fuhrberg und des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, um die jetzige Entkusselung abzusprechen. Laut Zander war man sich bei dem Treffen einig, dass darüber hinaus weitere Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet Düvels Kamp erforderlich sind: „Es muss ein Plan für den Erhalt des Hochmoors aufgestellt werden.“

Biologe soll Moor kartieren

Eine Überlegung sei, in Zukunft nicht nur die Weidenbüsche zu kappen, sondern auch die Wurzeln zu entfernen, damit diese nicht wieder austreiben können, sagt Zander. Bei den Pflegearbeiten müsse man behutsam vorgehen, damit keine wertvollen Moose und Seggen zerstört werden. „Der zuständige Landesbetrieb wird einen Biologen hineinschicken, um den Bereich zu kartieren“, berichtet der Naturschutzbeauftragte. Dann könne man entscheiden, wo man Tümpel anlegen kann. Außerdem müsse noch die Finanzierung geklärt werden.

