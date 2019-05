Dedenhausen

Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmittag ein jugendlicher Kradfahrer erlitten: Er war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 12.40 Uhr auf der Kreisstraße 145 in Dedenhausen in Richtung Wehnsen unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Auf regennasser Fahrbahn rutschte das Hinterrad des Kleinkraftrads weg, der junge Fahrer versuchte noch gegenzulenken – das gelang aber nicht, und so rutschte die Maschine auf einen Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrer an Knie und Oberschenkel.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Jugendlichen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden am Fahrzeug gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an.

Von Antje Bismark