Hänigsen

Eigentlich hatte Manal El-Sawi drei Ausstellungen geplant, bei denen sie ihre Bilder mit künstlerischer Kalligraphie zeigen wollte. Doch wegen der Corona-Pandemie fallen diese Veranstaltungen nun aus – deshalb hat die Hänigserin andere Wege gesucht und gefunden, um ihre Arbeiten zu zeigen. Dafür, sagt sie, sei sie unter anderem auf die Unterstützung von Freunden und Interessierten angewiesen.

Den Weg zur Kalligraphie nahm die zweifache Mutter über einen Umweg: Weil ihre Töchter neben Deutsch auch Arabisch lernen sollten, wollte sie die Mädchen mit anderen Kindern aus Hänigsen in der Kunstspirale unterrichten. „Allerdings fehlte das Lehrmaterial“, sagt sie rückblickend und schmunzelt. Denn sie begann zunächst für die Stunden mit den Jungen und Mädchen, die Buchstaben mit Farben auf Karten zu zeichnen. „Ich habe schnell gemerkt, wie viel Spaß mir das macht“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie auf diese Weise ihr künstlerisches Interesse ausleben konnte.

„Meine Idee ist, dass Bild und Wort verschmelzen“

Sie gestaltet bei ihren Bildern die lateinischen und arabischen Schriftzeichen, indem sie Buchstaben als Symbole verwendet oder Worte mit ihrer Bedeutung malt. „Meine Idee ist, dass Bild und Wort verschmelzen“, sagt sie. Exemplarisch dafür steht eine auf weißem Papier gezeichnete schwarze Feder, deren Oberseite eben wie eine Feder gezeichnet ist. An der Unterseite hat El-Sawi mit arabischen Buchstaben geschrieben: „Aus der Feder einer Künstlerin“. Das englische Wort „Forest“ (Wald) stellen Bäume dar: Kantig gezogene Linien umgeben jeden einzelnen Buchstaben, die sich wiederum aneinander lehnen und damit das Wort ergeben.

Im Esstisch ihres Hauses zeichnet die Hänigserin ihre Bilder – die Ideen kommen ihr geradezu im Schlaf, wie sie erzählt. Oder sie lasse sich von der Natur inspirieren. Manche Werke entstehen innerhalb weniger Stunden, bei anderen dauert allein eine von fünf, sechs Skizzen mehrere Stunden. „Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich meine Fertigkeiten immer weiter verfeinere“, sagt El-Sawi, die in Deutschland geboren wurde und hier bis zur sechsten Klasse zur Schule ging. Dann zog ihre Familie nach Ägypten, wo sie ihr Abitur ablegte und Germanistik studierte.

El-Sawi beteiligt sich an Facebook-Kunstwettbewerb

Nach dem Studium leitete sie ein Ausbildungsprojekt, das ähnlich wie das duale System in Deutschland aufgebaut war. „Es war eine spannende Zeit, weil ich unter anderem die Prüfungen konzipiert habe“, sagt El-Sawi, die im Anschluss Projektmanagement in England studierte und ihre Erfahrungen in die Diplom-Arbeit aufnehmen konnte. Vor elf Jahren zog sie nach Hannover, seit 2013 lebt sie mit ihrer Familie in Hänigsen – und hat dank ihres Engagements bei der Kunstspirale längst gewurzelt in dem Dorf.

Von dort aus geht sie nun in die Welt, virtuell. „Ich gehöre mehreren Kalligraphie-Gruppen bei Facebook an, habe auf diese Weise auch einen Lehrer gefunden, der meine Freestyle-Kenntnisse nun um die genormte arabische Schrift erweitert“, sagt sie. Auf diesem Weg hat sie zudem einen Kunstwettbewerb gefunden, an dem sie sich mit einem Bild beteiligt. Es zeigt einen Tornado, der mit dem Coronavirus das Leben durcheinanderwirbelt und dafür sorgen soll, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu richten.Jeder Like dort bringe sie dem erhofften Sieg ein Stück näher. „Viele haben mir gesagt, dass sie sich schon gemeldet haben“, sagt die Hänigserin, allerdings müsse jeder auch Mitglied der Gruppe sein, sonst zähle es nicht. Bis zum 15. Juli läuft die Abstimmung, die El-Sawi als kleinen Ausgleich zu den Ausstellungen bezeichnet.

Von Antje Bismark