Adventszauber fast wie auf dem Weihnachtsmarkt haben die Senioren im Landhaus am Storchennest in Uetze am Mittwoch erleben dürfen: Musiker Timo Nerbas spielte Lieder auf dem Akkordeon, Festwirt Benjamin Koch verteilte Schmalzkuchen. Die Idee kam von der Tochter einer Bewohnerin.