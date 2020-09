Uetze

Alle nötigen und wünschenswerten Vorhaben aus dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept Uetze 2030 (IKEK) umgehend umzusetzen – das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Doch auch so wird es teuer für die Gemeinde: Rund 80 Millionen Euro muss sie in den nächsten Jahren investieren. Deshalb hat die Verwaltung eine Prioritätenliste für notwendige Gebäudeprojekte erstellt. Der Rat der Gemeinde beschäftigt sich mit dieser Liste in seiner Sitzung am Donnerstag, 1. Oktober.

Die Mitglieder des Ratsausschusses für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen nickten die Liste in ihrer jüngsten Sitzung bereits ab – machten aber deutlich, dass über die Bauprojekte hinaus das IKEK die Grundlage aller künftigen Arbeit von Verwaltung und Politik bilden müsse. Das IKEK, das Bürger, Vereine, Unternehmen und Institutionen gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet haben, benennt die Ziele und Handlungsschwerpunkte für die Entwicklung Uetzes bis ins Jahr 2030.

Prioritätenliste für die nächsten zehn Jahre

Viele Projekte auf der Liste, aber nicht alle entstammen dem IKEK: Im Rathaus fehlen 66 Arbeitsplätze, das Sportheim in Hänigsen ist hochgradig marode, die Kindertagesstätten in Schwüblingsen und Katensen sind in ihrer jetzigen Konzeption ohne Mittagessen und Nachmittagsbetreuung nicht zukunftsfähig, der Grundschule Uetze fehlen eine Mensa und weitere Räume, für die Feuerwehren in Eltze, Obershagen, Altmerdingsen und Dedenhausen sieht der Feuerwehrbedarfsplan Neu- beziehungsweise Anbauten der Feuerwehrhäuser vor.

Was ist von all diesen Dingen am dringendsten? Wo setzen mögliche Zuschüsse ein zeitliches Limit? Insgesamt zehn Vorhaben hat die Verwaltung auf eine Prioritätenliste gesetzt. Um alle ab 2021 möglichst zügig und parallel umsetzen zu können, benötigt das Team Gebäudeservice zusätzliche personeller Ressourcen. Auch die wegen der Corona-Krise unsicheren Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt die desolate Haushaltslage der Gemeinde Uetze führen dabei zu zusätzlichen Schwierigkeiten. Und dennoch: Die Schwerpunkte stehen. Dabei habe die Verwaltung versucht, die Entwicklung der Gemeinde nach IKEK und sonstige Anforderungen möglichst gut zu verbinden, sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch.

Im Uetzer Rathaus fehlen Arbeitsplätze, ein Anbau ist fällig. Quelle: Sandra Köhler

Am wichtigsten ist das Feuerwehrhaus Eltze

Ganz an der Spitze steht der Neubau des Feuerwehrhauses Eltze. Denn hier geht es nicht nur um die Umsetzung des 2019 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes: Das heutige Feuerwehrhaus soll im Anschluss an den Neubau, dessen Fertigstellung für 2025 angestrebt ist, zum Hort umgebaut werden. Aktuell werden dafür Container genutzt, deren Mietvertrag 2025 ausläuft. Punkt zwei auf der Liste, ebenfalls mit höchster Priorität, ist die Erweiterung der Grundschule Uetze, die unter anderem eine Mensa erhalten soll. Hier kommt ein Synergieeffekt ins Spiel: Auch die benachbarte Kita Buddelkiste soll von der Mensa profitieren. Notwendig ist die Erweiterung wegen eines geplanten Baugebiets in Uetze Süd-West.

Nicht im IKEK enthalten, aber dennoch notwendig, sei ein Anbau ans Uetzer Rathaus. 66 Arbeitsplätze fehlen dort, die nicht alle durch Homeoffice ersetzt werden können, argumentiert die Verwaltung. Ein Rathaus solle es den Bürgern erlauben, möglichst alle Erledigungen, die die Verwaltung betreffen, zentral an einem Ort zu absolvieren. Aktuell sind Mitarbeiter in anderen Gebäuden in Uetze untergebracht.

Mit absteigender Priorität folgt dann die Modernisierungen von Unterrichts- und Fachräumen im Schulzentrum mit gleichzeitigem Ausbau der digitalen Möglichkeiten. Zudem soll ein eigener Gebäudeteil für die gemeindliche Jugendarbeit entstehen. Auf Platz fünf steht der Neubau des Feuerwehrhauses Obershagen, es folgen der Neubau oder Erweiterung der Schwüblingser Feuerwehr sowie der Neubau einer gemeinsamen Kita für die Kinder aus Schwüblingsen und Katensen.

Im Schulzentrum müssen Klassen- und Fachräume saniert und die IT ausgebaut werden. Zudem soll für die Jugendpflege ein eigener Gebäudeteil entstehen. Quelle: Sandra Köhler

Punkt zehn: Neubau der Hänigser Sportanlage

Im Zuge der Dorfentwicklung Dedenhausens sollen ebenfalls Kita und Feuerwehr erweitert oder neugebaut werden. Das Heim für Wohnungslose im Fuhrenwinkel ist baulich in einem schlechten Zustand. Es gilt zu entscheiden, ob das Haus saniert oder neu gebaut wird. Auch alternative Standorte sollen geprüft werden. Für die Feuerwehr in Altmerdingsen steht ebenfalls ein Neubau oder eine Erweiterung an. Und zu guter Letzt steht der Neubau der Sportanlage in Hänigsen mit zwei Fußballplätzen samt Sportheim auf der Liste.

Von Sandra Köhler