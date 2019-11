Meinung der Einwohner bei Entwicklung der Gemeinde ist gefragt

Uetze

Wie soll die Gemeinde Uetze im Jahr 2030 aussehen, damit sie dann eine lebenswerte Kommune ist? Um diese Frage geht es im Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (Ikek), das die Planungsbüros Koris und Regecon für Uetze aufstellen. Weil die Planer Wert auf die Meinungen und Einschätzungen der Einwohner legen, haben sie eine zweite Onlineumfrage gestartet.

Dabei geht es in erster Linie um folgende Frage: Welche Ziele sind für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde besonders wichtig? Außerdem sollen die Einwohner dabei mitwirken, ein Motto zu finden, das Uetze im Jahr 2030 beschreiben soll. Zu der Onlineumfrage gelangt man über die Homepage www.uetze.de. Die Beantwortung der Fragen dauert etwa fünf Minuten. Die Einwohnerbefragung läuft bis Sonntag, 17. November.

Konzeptwerkstatt öffnet am 20. November

Die Ideen der Bürger sind auch während einer Konzeptwerkstatt gefragt, zu der die Gemeinde für Mittwoch, 20. November, ins Schulzentrum, Marktstraße 9, einlädt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Es ist die letzte Möglichkeit für die Einwohner, sich in die Ausarbeitung des Ikek einzubringen, das Anfang nächsten Jahres vorliegen soll.

Die Konzeptwerkstatt hat zum Ziel, Verbesserungs- und Projektvorschläge zu sammeln. Zu Beginn stellen Koris und Regecon die bisherigen Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess vor. Während zweier Arbeitsphasen haben dann die Teilnehmer die Möglichkeit, sich vertiefende Gedanken über Pilot- und Leitprojekte zu machen und über Schwerpunkte bei der Umsetzung von Vorschlägen zu diskutieren. Damit die Gemeindeverwaltung die Veranstaltung optimal vorbereiten kann, sollen sich Interessierte bis Montag, 18. November, per E-Mail an ikek@uetze.de oder per Fax an (05173) 9709108 anmelden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller