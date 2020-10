Uetze

Der Leiter des Aldi-Marktes an der Burgdorfer Straße in Uetze hat am Montag um 15.50 Uhr einen Ladendieb verfolgt und schließlich auf einem Grundstück gestellt. Eine Kundin hatte den Dieb, einen 49-jährigen Mann aus Ilsede, dabei beobachtet, wie er ein Wurstpaket aufriss und die Würste in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Die Frau informierte daraufhin den Marktleiter.

Bei Kontrolle weiteres Diebesgut entdeckt

Dieser sprach den 49-Jährigen im Eingangsbereich an, worauf dieser sofort weglief. Der Marktleiter nahm die Verfolgung auf, informierte zeitgleich die Polizei per Handy und stoppte den Dieb schließlich. Bei der Kontrolle des Mannes wurde weiteres Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt gefunden. Insgesamt hatte der Ilseder Waren für knapp 20 Euro mitgehen lassen. Gegen den Ladendieb, der laut Polizei amtsbekannt ist, wurde Strafanzeige gestellt und ein Hausverbot erlassen.

Von Anette Wulf-Dettmer