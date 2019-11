Marcess und die Band der Stunde spielen im Antikhof in Bröckel

Bröckel

Eingängige Melodien und deutschsprachiger Akustiksound – dafür stehen Marcess und die Band der Stunde. Am Sonnabend, 16. November, um 20 Uhr sind die fünf Musiker im Antikhof Drei Eichen an der Hauptstraße 56 in Bröckel zu hören. Der Ort gehört wie Uetze zur Leaderregion Aller-Fuhse-Aue.

Band vertont Momente des Lebens

In dem rustikalen Bauernhof will die Band aus dem Raum Celle ihre Zuhörer mit musikalischer Vielfalt in den Bann ziehen. Ihre Lieder sind ausschließlich Eigenkompositionen im Stil der Punk-, Pop-, Rock-’n’ Roll-, Indie- und Psychedelic-Musik. Außer energiegeladenen Stücken zählen zum Repertoire der Musiker aber auch sanfte und sozialkritische Kompositionen, welche die Höhen und Tiefen des Lebens vertonen.

Bei dem Konzert im Antikhof wollen Marcess und die Band der Stunde diese lebensnahen, musikalischen Momente mit dem Publikum teilen. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind aber begrenzt. Deshalb bittet Antikhofbetreiber Thorsten Laskowski, dass sich Konzertbesucher zuvor unter Telefon (05144) 560177 anmelden.

Von Laura Beigel