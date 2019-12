Uetze

Einen Ladendieb und drei Komplizen hat die Polizei am Montag in Uetze stellen können – mithilfe aufmerksamer Zeugen. Diese beobachteten gegen 16.50 Uhr, wie ein Mann mit auffällig gefüllten Einkaufstüten einen Discounter an der Burgdorfer Straße verließ und sofort in ein Fahrzeug stieg, das sich zügig entfernte. Sie alarmierten die Polizei, die eine Fahndung einleitete.

Die Beamten fanden den Wagen schließlich in Edemissen, am Lenkrad saß der 36 Jahre alte Ladendieb aus Uetze. Er führte das Diebesgut, darunter mehrere Dosen mit Energydrinks, Schokolade und Nüsse, noch bei sich. Den Wert der Waren gibt die Polizei mit einem dreistelligen Eurobetrag an. Zudem saßen noch drei Insassen in dem Wagen, gegen die Haftbefehle vorlagen.

Von Antje Bismark