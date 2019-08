Hänigsen

Wenn die Hänigser Schützenkönige am dritten Augustwochenende ihre Scheiben verliehen bekommen, dann kann sich Manfred Lüpke getrost auf die Schulter klopfen. Seit nunmehr 22 Jahren gestaltet der 79-Jährige die Königsscheiben für die Bürgerschützen mit naturgetreuen Darstellungen von jagbaren Wildtieren. Dabei wollte er die Aufgabe eigentlich gar nicht übernehmen. „Der damalige Schützenchef hat mich überredet“, sagt der ehemalige Bergmann schmunzelnd. „Ich bin ja kein Schriftenmaler.“ Doch bei wohl keinem wäre die Aufgabe in besseren Händen. Der Naturliebhaber malt seit Jahrzehnten, mit Vorliebe naturgetreue Bilder von Vögeln, die in Deutschland brüten. „Von 130 fehlen mir noch 20“, sagt er.

Seine Modelle beobachtet der Maler in der Natur

In diesem Jahr sind auf drei Scheiben gleich zwei Vögel verewigt. Gesetzt ist jeweils das Motiv der Kinderkönigsscheibe: Auf die malt Lüpke den jeweiligen Vogel des Jahres. 2019 ist dies die Feldlerche. „Die war es übrigens auch schon 1998“, sagt der künstlerische Autodidakt, der jahrelang zur Ausstellung „MoVo – Moderne Vogelbilder“ im Naturkundemuseum in Halberstadt eigene Ölbilder beigesteuert hat. Die Lerche sei wie viele andere früher häufig vorkommende Vogelarten, etwa der Neuntöter und der Gartenrotschwanz, heutzutage fast verschwunden, sagt der Naturmaler bedauernd. „Überall wird Mais angebaut, Hecken verschwinden und damit der Lebensraum für die Vögel“, sagt der Mann, der trotz einer Nierentransplantation im Jahre 1997 regelmäßig durch die Natur streift, um seine tierischen Modelle zu beobachten.

„Immer nur Hirsche sind doch langweilig“

Auf der Bürgerschützenscheibe für den Hauptkönig oder die -königin ist 2019 die Großtrappe abgebildet. Der Schmuck der Jungschützenscheibe trägt dagegen Fell statt Federn: Es ist das Hermelin, auch bekannt als großes Wiesel. „In Winter ist sein Fell weiß statt braun, doch die Schwanzspitze bleibt immer schwarz“, erklärt der Maler. Die Motive für die Scheiben sucht er in Abstimmung mit dem Vorstand des Schützenvereines selbst aus. Und versucht dabei, aktuelle Entwicklungen aufzunehmen. So malte er die in Deutschland wieder angesiedelten Luchse ebenso wie den umstrittenen Wolf. Dachs und Wildschwein, Hase und Auerhahn, Elch und Marder, Waschbär und Graugans prangen in Hänigsen gut sichtbar an Hausgiebeln. „Immer nur Hirsche sind doch langweilig“, ist Lüpke überzeugt.

Für die Jubiläumsscheibe zum 75-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2000 hatte er sich ein Spruchband einfallen lassen, auf dem die Jahreszahl mit einem „Vivat“ ergänzt wurde. Zwischendurch hatten die Scheiben auch einen weißen Rand, „weil die aus den Zwanzigerjahren auch so aussahen“. Doch nach einigen Jahren wollten die Schützen lieber ihr traditionelles Grün zurückhaben. Das R mit Krone auf der Bürgerkönigsscheibe hatte er zur Betonung der Königswürde integriert – nach dem Vorbild des Monogrammes Friedrich des Großen. „Aber lass ja das F raus“, riet ihm seinerzeit Dorfchronist Albert Depenau.

Auf der Hänigser Jungschützenscheibe 2019 ist ein Hermelin. Quelle: privat

Lüpke restauriert auch alte Königsscheiben

Doch nicht nur um neue Königsscheiben macht sich der Hänigser verdient, auch um diejenigen, die im Laufe der Jahre durch die Witterung ihren Glanz verlieren. Wie etwa die des Jungschützenkönigs von 1952, Heinz Lahmann. Kaum noch zu erkennen war der darauf prangende Hirsch, auch die Schrift hatte mächtig gelitten. Lüpke frischte die Scheibe seines Jugendfreundes auf. Mittlerweile hängt die in Tennessee in den Vereinigten Staaten. Dorthin ist Lahmann gezogen. Und Lüpke freut sich schon sehr darauf, dass sein Gefährte aus Jugendzeiten zum diesjährigen Schützenfest wieder nach Hänigsen kommen wird. „Nach zwölf Jahren“, sagt der Senior, der 2018 zum Ehrenmitglied der Bürgerschützen ernannt wurde.

Wer seine alte Scheibe in neuem Glanz sehen wollte, wurde bei Lüpke vorstellig. „Mittlerweile bin ich wohl einmal durch“, sagt der. „Einer wollte, dass die Scheibe genauso aussieht, wie damals, als sein Vater sie gewonnen hatte“, erzählt Lüpke. Bei anderen Scheiben ersetzt er das ursprüngliche Tier durch eines gleicher Art in seiner künstlerischen Interpretation. Bei Scheiben, auf denen so gut wie gar nichts mehr zu erkennen war, forschten der Dorfchronist und er nach alten Fotos – oder orientierten sich an Erinnerungen alteingesessener Hänigser. „Bei einem Hirsch habe ich die Vorlage später gefunden: Es war ein Foto in einem Sammelalbum.“ Die künstlerische Ader scheint übrigens in seiner Familie zu liegen. „Meine Cousine malt auch Königsscheiben, unter anderem die in Otze“, sagt der Maler.

Die Großtrappe ziert die Bürgerschützenscheibe 2019 „Auf der Scheibe ist ein Hahn zu Balzbeginn abgebildet“, sagt Scheibenmaler und Vogelfreund Manfred Lüpke. „Das ist wichtig.“ Denn die Hähne stülpen dabei ihr Flügel- und Schwanzgefieder regelrecht von innen nach außen. Statt des beigen und dunkelgefleckten Oberkleides wird das auffällige weiße Untergefieder sichtbar. Die Tiere sind dann aus weiter Entfernung auszumachen. Lüpke hat den streng geschützten Vogel als Motiv für die aktuelle Bürgerschützenscheibe gewählt. Die Großtrappe, auch märkischer Strauß genannt, hat ein Gewicht von bis zu 16 Kilogramm und zählt zu den schwersten flugfähigen Vögeln weltweit. Großtrappen sind, wie viele Bodenbrüter, vom Aussterben bedroht, weil ihr Lebensraum zum einen zersiedelt und zum anderen im Zuge der Modernisierung der Landwirtschaft zerstört wurde. Der Bestand in Deutschland sank von 4100 Brutpaaren im Jahr 1940 auf nur noch 57 Tiere in den Neunzigerjahren. Durch Zuchtprogramme stieg die Anzahl der Tiere im Brandenburgischen Havelland wieder auf etwa 250. Besonders beeindruckt ist Vogelmaler Lüpke davon, dass zum Trappenschutz beim Bau der neuen Bahnlinie Hannover-Berlin extra Erdwälle angelegt wurden.

Von Sandra Köhler