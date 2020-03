Magnolienblüten und Ostereier setzen Frühlingsfarbtupfer

Uetze

„Ich verbinde farbige Eier mit Ostern“, sagt die Uetzerin Regina Fograscher. Wie schon seit vielen Jahren hat sie auch dieses Mal die Magnolie in ihrem Vorgarten mit roten, blauen, gelben, grünen, violetten, orange- und pinkfarbenen sowie weißen Ostereiern aus Kunststoff geschmückt. Die violetten Blüten der Magnolie setzen weitere Farbtupfer. Der Baum hat gerade angefangen zu blühen. Fograscher hofft, dass die Knospen in den frostigen Nächten, die der Wetterdienst bis Mittwoch prognostiziert hat, keinen allzu großen Schaden nehmen. „Sie haben schon etwas gelitten“, stellt sie fest. In anderen Gärten in Uetze sind die Blüten der Magnolien, die in der vorigen Woche in voller Pracht standen, bereits erfroren. Die Magnolie wird auch Tulpenbaum und Königin des Frühlings genannt. Denn wenn sie blüht, ist Frühling – eigentlich. Montag hat der Wind jedoch immer wieder Schneeschauer übers Land getrieben.

Lesen Sie auch

100-jährige Magnolie blüht jedes Jahr in der Langen Straße

Von Friedrich-Wilhelm Schiller