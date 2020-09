Hänigsen

Die Uetzer Rockband The Magical Alley gibt am Sonnabend, 12. September, ab 20 Uhr ein Konzert im Innenhof der Kunstspirale an der Mittelstraße 2 in Hänigsen. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Organisationsteam weist darauf hin, dass die Besucher auf dem Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den gebotenen Abstand zueinander einhalten müssen. Lediglich an ihrem zugewiesenen Tisch können die Gäste diesen abnehmen. Getränke werden direkt an den Tischen verkauft.

Die Band hat Gitarrist Wolfgang Kendelbacher vor sieben Jahren gegründet. Neben Gerd Lorenscheit (Bass), Michael Rode (Gitarre) und Heiner Homann (Schlagzeug) gehört nach einigen Wechseln am Mikrofon inzwischen Siegrid Thöling zur Gruppe. Die meisten Lieder, die die Band spielt, hat Kendelbacher komponiert. Einflüsse von Rock, Blues und Latin sind dabei zu hören.

Anzeige

Karten zum Preis von 5 Euro – im Preis ist ein Freigetränk enthalten – gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei der Kunstspirale. Die Öffnungszeiten des Büros sind montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags bis donnerstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr. Käufer müssen beim Erwerb der Karten ihren Namen und die Anschrift hinterlegen. Die Daten werden laut Organisatoren anschließend vier Wochen aufbewahrt und nach diesem Zeitraum vernichtet. Sollte das Wetter am Konzerttag schlecht sein, fällt das Rockkonzert laut Veranstalter aus, und der Kaufpreis wird anschließend erstattet.

Von Mark Bode